Careca Sesalkan Arema FC Gagal Menang dalam 2 Laga Terakhir, Soroti Konsentrasi

jatim.jpnn.com, MALANG - Gelandang Arema FC Raianderson da Costa Morais alias Careca menyesalkan hasil yang diraih timnya dalam dua laga terakhir BRI Super League 2026/27.

Arema FC gagal mengamankan kemenangan setelah bermain imbang 3-3 melawan PSM Makassar pada pekan kedua dan ditahan Persik Kediri 1-1 dalam Derby Jawa Timur pada pekan ketiga, padahal Careca tampil gemilang dalam tiga pertandingan awal musim ini. Pemain asal Brasil itu sudah menyumbangkan dua gol untuk Singo Edan, termasuk gol indah saat menghadapi PSM.

Namun, kontribusi tersebut belum membuat Careca sepenuhnya puas. Dia menilai Arema FC seharusnya bisa meraih poin penuh jika mampu menjaga konsentrasi dengan lebih baik, terutama di area pertahanan.

Saat menghadapi PSM, Arema FC kecolongan pada menit-menit akhir hingga pertandingan berakhir 3-3.

Sementara itu, ketika melawan Persik, Singo Edan justru kebobolan pada awal pertandingan sebelum akhirnya menyamakan kedudukan.

“Kami agak kurang beruntung, gol lawan tidak tercipta dari situasi bola mati atau skema permainan yang terencana, bola sempat memantul-mantul tak menentu dan akhirnya laga berakhir imbang,” ujar Careca dikutip dari laman ileague.id, Senin (21/9).

Selain persoalan konsentrasi, Careca menilai Arema FC juga kurang beruntung dalam dua pertandingan tersebut. Menurut dia, Singo Edan sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya di area pertahanan lawan.

“Ada aksi serta tembakan yang membentur tiang gawang. Jika kita menganalisis jalannya pertandingan, menurut saya mereka tidak benar-benar memiliki peluang untuk mengancam pertahanan kita ataupun mencetak gol,” imbuhnya.