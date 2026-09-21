Tiga Kemenangan Beruntun Madura United, Achsanul Qosasi Minta Tim Tak Cepat Puas

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC menjadi salah satu dari dua tim yang berhasil menyapu bersih tiga pertandingan awal BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab mencatat tiga kemenangan beruntun bersama Persija Jakarta yang juga meraih hasil sempurna dalam tiga laga pertama kompetisi.

Madura United mengawali musim dengan mengalahkan Persijap Jepara 2-0. Tren positif tersebut berlanjut pada pekan kedua setelah menundukkan PSS Sleman dengan skor 3-1.

Terbaru, tim asuhan Jose Gomes kembali mengamankan tiga poin setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam.

Madura United sempat tertinggal setelah Nermin Haljeta mencetak gol untuk PSIM. Namun, Laskar Sape Kerrab mampu membalikkan keadaan melalui Jorge Mendonça dan Gali Freitas.

Presiden Madura United Achsanul Qosasi mengapresiasi catatan positif tersebut. Namun, dia meminta tim tidak cepat puas karena kompetisi masih sangat panjang.

Achsanul berharap performa Hugo Gomes dan kawan-kawan tetap stabil hingga akhir musim.

Menurutnya, tiga kemenangan beruntun menjadi salah satu indikator konsistensi tim. Karena itu, dia meminta Madura United menjaga fokus setelah mengawali kompetisi dengan hasil sempurna.