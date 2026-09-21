Drama Menit Akhir, Hamra Hehanussa Puji Kerja Keras Garudayaksa FC Imbangi Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kemenangan Persebaya Surabaya yang sudah di depan mata buyar dalam hitungan menit.

Bajul Ijo harus puas bermain imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9).

Persebaya sempat unggul melalui Alex Martins pada menit ke-85. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan empat menit setelah Al Hamra Hehanussa mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-89.

Gol tersebut sontak mengubah suasana GBT. Selebrasi pendukung tuan rumah yang sebelumnya bergemuruh harus terhenti setelah bola bersarang di gawang Persebaya.

Laga memang berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim sama-sama berusaha membuka ruang, tetapi kebuntuan baru terpecahkan menjelang akhir pertandingan.

Alex Martins lebih dulu membawa Persebaya unggul pada menit ke-85.

Garudayaksa tidak menyerah. Hanya berselang empat menit, Al Hamra Hehanussa memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Bek Garudayaksa itu mengaku sangat senang bisa membantu tim membawa pulang satu poin dari markas Persebaya.