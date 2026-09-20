FFWS SEA 2026 Fall Digelar di Surabaya, 4 Tim Indonesia Berebut Tiket ke Global Finals

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Panggung esports Asia Tenggara kembali hadir di Kota Pahlawan. Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) 2026 Fall digelar di Convention & Exhibition Hall, Tunjungan Plaza 3, Surabaya, Minggu (20/9).

Babak puncak kompetisi Free Fire tersebut mempertemukan 12 tim terbaik dari Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Indonesia mengirimkan empat wakil, yakni Bigetron by Vitality, ONIC, RRQ Kazu, dan MBR Omega.

Keempat tim tersebut bersaing dengan delapan wakil Thailand dan Vietnam untuk memperebutkan gelar juara serta bagian dari total hadiah sebesar USD300 ribu. Selain trofi dan hadiah, delapan tim terbaik juga akan mendapatkan tiket menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok.

Grand Finals tahun ini menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk kembali mengukir prestasi di level Asia Tenggara. Sejak FFWS SEA pertama kali digelar pada 2024, Indonesia baru sekali menjadi juara. ONIC berhasil meraih gelar pada FFWS SEA 2025 Spring di Vietnam.

Namun, belum ada wakil Indonesia yang mampu mengangkat trofi FFWS SEA ketika babak Grand Finals digelar di tanah air.

FFWS SEA 2026 Fall juga menandai kembalinya Surabaya sebagai tuan rumah kompetisi internasional Free Fire.

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Kota Pahlawan sebelumnya menjadi lokasi Grand Finals FFWS SEA 2024 Fall. Ajang tersebut menjadi momentum kembalinya turnamen internasional Free Fire ke Indonesia setelah terakhir digelar pada 2019.

Kompetisi tahun ini sekaligus melanjutkan kehadiran turnamen internasional Free Fire di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut.