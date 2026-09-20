Dua Laga, Dua Penghargaan! Zanadin Fariz Jadi Andalan Persik Kediri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang muda Persik Kediri Zanadin Fariz menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian pada awal BRI Super League 2026/27. Pemain berusia 22 tahun itu selalu menjadi pilihan utama pelatih Marcos Reina dalam tiga pertandingan yang telah dijalani Macan Putih.

Kepercayaan tersebut mampu dijawab Zanadin dengan penampilan apik di lini tengah Persik, bahkan pemain kelahiran Bekasi itu meraih dua penghargaan dari operator kompetisi I.League dalam dua pertandingan secara beruntun.

Penghargaan pertama diraih Zanadin setelah membantu Persik Kediri mengalahkan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor.

Dia dinobatkan sebagai The Best Young Player of the Week. Penghargaan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi Zanadin untuk terus memberikan kontribusi bagi Persik.

Pada pertandingan berikutnya, Zanadin kembali tampil menonjol saat Persik menghadapi Arema FC dalam Derby Jatim di kandang Singo Edan. Dia mencetak gol yang membantu Macan Putih mencuri satu poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-1.

Performa tersebut kembali mendapat apresiasi dari I.League. Zanadin dinobatkan sebagai Player of the Match pada laga kontra Arema FC.

Meski mendapatkan dua penghargaan bergengsi secara beruntun, Zanadin tidak ingin jemawa. Pemain kelahiran 31 Mei 2004 itu menyebut pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan rekan-rekannya di Persik Kediri.

"Semua berkat bantuan teman-teman. Dorongan dan support teman-teman sangat membantu performa saya di lapangan. Termasuk gol saya di gawang Arema FC," kata Zanadin dikutip dari laman ileague.id, Minggu (20/9).