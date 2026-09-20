Andik Vermansah Akui Sulit Tidur Menjelang Pertandingan Lawan Persebaya di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Andik Vermansah menjalani malam emosional saat membawa Garudayaksa FC menghadapi mantan klub yang pernah membesarkan namanya Persebaya Surabaya.

Winger berusia 34 tahun itu bahkan dipercaya menjadi starter sekaligus kapten Garudayaksa FC saat menghadapi Persebaya pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9).

Andik mampu membawa timnya mencuri satu poin setelah Garudayaksa menahan Persebaya dengan skor 1-1. Persebaya sempat unggul melalui gol Alex Martins pada menit ke-85.

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Namun, kemenangan yang sudah berada di depan mata sirna setelah Al Hamra Hehanussa menyamakan kedudukan empat menit kemudian. Hasil tersebut membuat Persebaya berada di peringkat ketujuh dengan koleksi lima poin. Sementara Garudayaksa menempati posisi ke-13 dengan dua poin.

Bagi Andik, hasil tersebut terasa istimewa. Mantan idola publik Surabaya itu mengaku sangat bersyukur bisa membawa Garudayaksa pulang dari markas Bajul Ijo dengan satu poin.

"Yang terutama sangat bersyukur sekali, kami dapat membawa poin pulang ke Bekasi dari tim sangat besar sekali, Persebaya. Kami sangat bersyukur meskipun tekanan sangat luar biasa kepada kita, alhamdulillah kita bersyukur dapat poin di sini. Itu saja, terima kasih," ujar Andik seusai pertandingan.

Andik mengakui laga tersebut memberikan tekanan tersendiri baginya, bahkan dia mengaku sulit tidur menjelang pertandingan karena harus menghadapi Persebaya di hadapan puluhan ribu Bonek.

"Jujur, semalam saya susah tidur. Ini salah satu tantangan sangat berat buat saya, apalagi saya kemarin sempat terjun ke kasta Liga 2 selama tiga tahun. Saya terakhir mungkin membela Madura United di sini, main lawan Persebaya. Ini tantangan yang sangat besar sekali buat saya, apalagi saya kurang dapat kepercayaan di dua pertandingan awal Super League," ungkapnya.