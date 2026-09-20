Mbah Hosen Berpulang, Laga Madura United Vs PSIM Jadi Penampilan Terakhirnya

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Kabar duka menyelimuti keluarga besar Madura United FC. Mbah Hosen, salah satu suporter ikonik dan pendukung setia Laskar Sape Kerrab, meninggal dunia pada Sabtu (19/9).

Sehari sebelumnya, Mbah Hosen masih hadir langsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, untuk menyaksikan laga Madura United kontra PSIM Yogyakarta.

Pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Madura United 2-1 itu menjadi penampilan terakhir Mbah Hosen dari tribun.

Mbah Hosen tetap menunjukkan kecintaannya kepada klub kebanggaan masyarakat Madura tersebut dengan memberikan dukungan dari tribun barat.

Namun, kondisi kesehatannya menurun saat pertandingan berlangsung. Dia kemudian dievakuasi dari tribun untuk mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan terdekat.

Tidak ada yang menyangka bahwa laga tersebut menjadi pertandingan terakhir yang disaksikannya secara langsung.

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Selama ini, Mbah Hosen dikenal hampir selalu hadir di stadion dengan mengenakan pakaian tradisional Madura, pesa'an, lengkap dengan atribut Madura United.

Presiden Madura United Achsanul Qosasi turut menyampaikan rasa kehilangan atas kepergian suporter yang dikenal loyal tersebut.