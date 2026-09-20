PSIM Kalah dari Madura United, Jean-Paul van Gastel Soroti Kesalahan Teknis

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - PSIM Yogyakarta gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Madura United FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.

Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam, Laskar Mataram takluk 1-2 setelah sempat unggul lebih dulu.

PSIM membuka keunggulan melalui Nermin Haljeta pada menit ke-15 setelah memanfaatkan umpan Ezequiel 'Pulga' Vidal.

Tim asuhan Jean-Paul van Gastel sebenarnya memiliki peluang untuk memperlebar keunggulan.

Haljeta kembali mencetak gol pada menit ke-40, tetapi dianulir wasit Thoriq Alkatiri karena lebih dulu terjadi offside. PSIM akhirnya memasuki ruang ganti dengan keunggulan 1-0.

Situasi berubah pada babak kedua. Madura United meningkatkan tekanan dan membuat PSIM kesulitan mempertahankan keunggulan.

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Laskar Sape Kerrab akhirnya mencetak dua gol dalam waktu dua menit melalui Mendonca pada menit ke-71 dan Gali Freitas pada menit ke-73. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel menyayangkan sejumlah peluang yang gagal dimaksimalkan anak asuhnya pada babak pertama. Menurut dia, PSIM seharusnya bisa mengunci pertandingan lebih awal sebelum Madura United meningkatkan tekanan.