PSIM Kalah dari Madura United, Jean-Paul van Gastel Soroti Kesalahan Teknis
jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - PSIM Yogyakarta gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Madura United FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.
Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam, Laskar Mataram takluk 1-2 setelah sempat unggul lebih dulu.
PSIM membuka keunggulan melalui Nermin Haljeta pada menit ke-15 setelah memanfaatkan umpan Ezequiel 'Pulga' Vidal.
Tim asuhan Jean-Paul van Gastel sebenarnya memiliki peluang untuk memperlebar keunggulan.
Haljeta kembali mencetak gol pada menit ke-40, tetapi dianulir wasit Thoriq Alkatiri karena lebih dulu terjadi offside. PSIM akhirnya memasuki ruang ganti dengan keunggulan 1-0.
Situasi berubah pada babak kedua. Madura United meningkatkan tekanan dan membuat PSIM kesulitan mempertahankan keunggulan.
Laskar Sape Kerrab akhirnya mencetak dua gol dalam waktu dua menit melalui Mendonca pada menit ke-71 dan Gali Freitas pada menit ke-73. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan berakhir.
Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel menyayangkan sejumlah peluang yang gagal dimaksimalkan anak asuhnya pada babak pertama. Menurut dia, PSIM seharusnya bisa mengunci pertandingan lebih awal sebelum Madura United meningkatkan tekanan.
PSIM Yogyakarta kalah 1-2 dari Madura United setelah sempat unggul. Jean-Paul van Gastel menyoroti konsistensi dan kesalahan teknis tim.
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