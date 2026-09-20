Gali Freitas Cetak Gol Perdana, Madura United Putus Rekor Buruk Lawan PSIM

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Gali Freitas langsung memberikan kontribusi penting pada penampilan ketiganya bersama Madura United FC di BRI Super League 2026/2027.

Pemain asal Timor Leste itu mencetak gol kemenangan saat Laskar Sape Kerrab menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam.

Gol tersebut menjadi gol perdana Gali Freitas bersama Madura United sekaligus memastikan timnya meraih tiga poin. Kemenangan itu terasa semakin spesial karena Madura United berhasil memutus catatan buruk saat menghadapi PSIM.

Dalam dua pertemuan sebelumnya pada musim lalu, Laskar Sape Kerrab selalu menelan kekalahan. Madura United kalah 0-3 saat bermain di kandang dan kembali takluk 1-2 ketika bertandang ke markas PSIM.

Kali ini, Madura United mampu membalikkan keadaan setelah lebih dulu tertinggal. PSIM membuka keunggulan melalui Nermin Haljeta pada menit ke-15.

Madura United kemudian bangkit pada babak kedua. Mendonca menyamakan kedudukan pada menit ke-71 sebelum Gali Freitas mencetak gol kemenangan dua menit berselang.

Gali menyebut kemenangan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pemain. Dia mengakui Madura United kesulitan mengembangkan permainan pada babak pertama, tetapi tim mampu melakukan evaluasi saat turun minum.

“Kerja sama yang paling bagus. Babak pertama kami lihat pertandingan sedikit sulit. Masuk babak kedua, kami tetap evaluasi, kami tetap fokus. Babak kedua kami coba rombak sedikit permainan, kami coba ciptakan peluang lebih banyak,” ujar Gali dikutip dari laman ileague.id, Minggu (20/9).