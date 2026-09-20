Seri Lawan Garudayaksa FC, Kapten Persebaya Toni Firmansyah Minta Maaf ke Bonek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapten Persebaya Surabaya dalam pertandingan melawan Garudayaksa FC Toni Firmansyah menyampaikan permintaan maaf kepada suporter karena hasil imbang 1-1 di kandang.

Diketahui, sebenarnya Tim Bajul Ijo sempat mengungguli Garudayaksa FC setelah tandukan Alex Martins mampu menggetarkan gawang Dominik Holec pada menit 84.

Namun, sepakan Hamra Hehanusa seusai menerima umpan Christian Frydek empat menit berselang, akhirnya menyamakan kedudukan sekaligus menggagalkan tiga poin Persebaya.

“Pertama-tama, mungkin saya ingin meminta maaf kepada Bonek dan Bonita,” kata Toni dalam konferensi pers di Stadion Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (19/9).

Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut mengakui skor imbang tersebut tidak diinginkan semua orang. Dia berjanji Green Force bermain lebih baik dalam laga selanjutnya.

“Tentunya ini bukan hasil yang dinginkan pada sore ini, tetapi kami akan bekerja keras dan memperbaiki pertandingan selanjutnya, terima kasih,” ucapnya.

Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga mengakui pertandingan melawan tim asal Bogor tersebut berjalan suli. Namun, dia juga menjanjikan tim akan bermain maksimal.

“Sekarang kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya. Kami harus mencoba mengambil kembali dua poin yang hilang dengan mengumpulkannya saat bermain tandang,” ujar Tavares.