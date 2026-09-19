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JPNN.com Jatim Olahraga Tahan Persebaya 1-1 di GBT, Milos Joksic Akui Timnya Banyak Bertahan

Tahan Persebaya 1-1 di GBT, Milos Joksic Akui Timnya Banyak Bertahan

Sabtu, 19 September 2026 – 21:30 WIB
Tahan Persebaya 1-1 di GBT, Milos Joksic Akui Timnya Banyak Bertahan - JPNN.com Jatim
Pemain Garudayaksa FC Brian Alejandro Rubio (tengah) berebut bola dengan pemain Persebaya Miguel Pereira (kanan) saat pertandingan pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (19/9/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Garudayaksa FC membawa pulang satu poin dari kandang Persebaya Surabaya setelah bermain imbang 1-1 pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.

Duel kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9).

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengaku puas dengan hasil tersebut meski timnya lebih banyak berada dalam tekanan sepanjang pertandingan.

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“Saya sangat senang dengan raihan satu poin ini,” kata Milos dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Serbia itu mengakui Persebaya tampil sangat baik, terutama melalui permainan langsung dan umpan-umpan menuju lini depan.

Kondisi tersebut membuat Garudayaksa kesulitan menghentikan serangan Bajul Ijo.

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Namun, Milos menilai lini pertahanan timnya mampu bekerja dengan baik untuk meredam tekanan Persebaya.

“Para pemain bertahan saya hari ini bermain fantastis dan saya sangat senang dengan satu poin ini,” ujarnya.

Garudayaksa FC menahan Persebaya 1-1 di GBT. Milos Joksic memuji pertahanan timnya yang mampu bertahan di tengah tekanan.
Sumber Antara
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TAGS   Garudayaksa FC Persebaya Milos Joksic BRI Super League Liga 1 Indonesia andik vermansyah

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