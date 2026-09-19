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Comeback RANS Nusantara FC, Kas Hartadi Puji Mental dan Kekompakan Tim

Sabtu, 19 September 2026 – 20:42 WIB
Comeback RANS Nusantara FC, Kas Hartadi Puji Mental dan Kekompakan Tim - JPNN.com Jatim
Pemain Rans Nusantara FC Amanhom Buku Khamis (kanan) berebut bola dengan pemain De Red FC Fellipe Cabral Veloso Dos Santos (kiri) saat pertandingan Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu (19/9/2026). ANTARA/Didik Suhartono

jatim.jpnn.com, SURABAYA - RANS Nusantara FC menunjukkan mental pantang menyerah saat menghadapi De Red FC pada Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Sempat tertinggal tiga gol, RANS Nusantara FC mampu bangkit dan memaksakan hasil imbang 3-3 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu.

Pelatih RANS Nusantara FC Kas Hartadi memuji motivasi tinggi dan kekompakan anak asuhnya yang menjadi kunci kebangkitan tersebut.

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"Kami sudah ketinggalan tiga gol, tapi dengan motivasi tinggi kami bisa menyamakan menjadi 3-3 karena motivasi pemain sangat tinggi," kata Kas Hartadi dalam konferensi pers seusai pertandingan, Sabtu (19/9).

Menurut dia, tiga gol De Red FC tidak terlepas dari kesalahan pemain RANS Nusantara dalam mengantisipasi permainan lawan.

Kesalahan serupa bahkan kembali terjadi pada babak kedua karena pemain kurang disiplin membaca serta menjaga pergerakan pemain De Red FC.

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Namun, RANS Nusantara mampu menjaga kekompakan dan terus berusaha mengejar ketertinggalan.

"Kami ini tim sangat kompak, di luarnya maupun di dalam lapangan kompak, jadi kita punya satu tujuan. Meskipun kami ketinggalan satu gol atau dua gol, kami tetap bagaimana sebelum 90 menit itu berakhir tetap ngotot," ujarnya.

RANS Nusantara FC bangkit dari ketertinggalan 0-3 dan menahan De Red FC 3-3. Kas Hartadi menyebut motivasi dan kekompakan sebagai kunci.
Sumber Antara
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TAGS   rans nusantara fc De Red FC Kas Hartadi kekompakan tim pegadaian championship liga 2

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