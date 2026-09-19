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Unggul 3-0, De Red FC Malah Ditahan RANS 3-3, Aji Santoso Soroti Mental Pemain

Sabtu, 19 September 2026 – 20:22 WIB
Unggul 3-0, De Red FC Malah Ditahan RANS 3-3, Aji Santoso Soroti Mental Pemain - JPNN.com Jatim
Pemain De Red FC Fellipe Cabral Veloso Dos Santos (tengah) menggiring bola saat pertandingan melawan Rans Nusantara FC pada pertandingan Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu (19/9/2026). ANTARA/Didik Suhartono

jatim.jpnn.com, SURABAYA - De Red FC gagal mempertahankan keunggulan tiga gol saat menjamu RANS Nusantara FC pada Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Bermain di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu, De Red FC harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 3-3.

Pelatih De Red FC Aji Santoso menyayangkan hasil tersebut. Pasalnya, timnya sempat unggul tiga gol sebelum RANS Nusantara bangkit dan menyamakan kedudukan.

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"Yang jelas cukup disayangkan, kita sudah leading tiga gol. Tentunya ini akan menjadi evaluasi bagi kami semua," kata Aji dalam konferensi pers seusai pertandingan, Sabtu (19/9).

Menurut Aji, De Red FC sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperlebar keunggulan setelah skor berubah menjadi 3-1. Namun, dua peluang yang didapat Supriadi gagal dikonversi menjadi gol.

Aji menilai momentum pertandingan berubah setelah RANS Nusantara mendapatkan penalti. Gol tersebut membuat mental pemain lawan meningkat, sementara para pemain De Red FC justru mulai panik.

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"Seharusnya tidak panik waktu masih 3-1. Setelah kena penalti tadi baru mental pemain lawan naik, mental pemain-pemain saya justru lebih panik," ucapnya.

Pelatih asal Malang itu tetap menilai permainan De Red FC sebenarnya berjalan cukup baik. Tiga gol yang dicetak timnya lahir melalui skema yang dinilai sudah sesuai dengan rencana permainan.

De Red FC gagal mempertahankan keunggulan 3-0 dan ditahan RANS Nusantara FC 3-3. Aji Santoso menyoroti mental pemain.
Sumber Antara
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TAGS   De Red FC rans nusantara fc aji santoso mental pemain pegadaian championship liga 2

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