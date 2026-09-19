Drama 6 Gol di Surabaya, De Red FC dan RANS Nusantara FC Berakhir 3-3

jatim.jpnn.com, SURABAYA - De Red FC gagal mempertahankan keunggulan tiga gol saat menghadapi RANS Nusantara FC pada pekan kedua Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu (19/9).

De Red FC yang sempat unggul 3-0 harus puas berbagi poin setelah RANS Nusantara FC mencetak tiga gol balasan dan memaksakan skor akhir 3-3.

Fellipe Cabral Veloso Dos Santos menjadi bintang De Red FC dengan mencetak dua gol pada menit ke-26 dan 45+2. Muhammad Supriadi kemudian memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-53.

Namun, RANS Nusantara FC menunjukkan mental pantang menyerah. M. Anderson memperkecil ketertinggalan pada menit ke-56 sebelum Ladji Malle mencetak gol melalui penalti pada menit ke-69.

Drama berlanjut hingga penghujung pertandingan. Muhammad Almaghfiru Inzaghi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90.

RANS Nusantara FC tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dengan angka 60 persen. Tim tamu juga lebih aktif membangun serangan dan mencatatkan 13 tembakan, sembilan di antaranya tepat sasaran.

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Namun, De Red FC mampu bermain efektif di sepertiga akhir lapangan pada babak pertama. Tuan rumah melepaskan lima percobaan dengan empat di antaranya tepat sasaran.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-26. Fellipe Cabral Veloso Dos Santos berhasil membobol gawang RANS Nusantara FC untuk membawa De Red FC unggul 1-0.