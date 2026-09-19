Drama di Ujung Laga, Persebaya Ditahan Imbang Garudayaksa FC 1-1 di Kandang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya ditahan imbang oleh Garudayaksa FC dengan skor 1-1 dalam laga lanjutan BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (19/9).

Persebaya terlihat langsung menyerang ketika wasit baru meniup peluit dimulainya pertandingan. Pemain Green Force terus berusaha menusuk pertahanan Garudayaksa FC.

Malik Risaldi dan Miguel Pereira tampak bergantian melakukan tekanan dari sisi kanan dan kiri. Di sisi lain, lini belakang Garudayaksa FC masih bisa mengantisipasinya.

Tim Bajol Ijo juga beberapa kali mendapatkan pelanggaran di dekat kotak pinalti Garudayaksa FC. Namun, mereka masih belum bisa mengonversikannya menjadi gol.

Bek kanan Persebaya Catur Pamungkas juga ikut membantu serangan. Dia sempat mendapatkan peluang emas melalui sundulan, tetapi Dominik Holec masih bisa menanganinya.

Garudayaksa FC sendiri berusaha membuka pertahanan Persebaya melalui Aleksandar Busnic, dan Christian Frydek. Hasilnya, tembakan Andik Vermansah yang membentur mistar gawang.

Baca Juga: Andik Vermansah Targetkan Garudayaksa FC Curi Poin di Kandang Persebaya

Hasil imbang 0-0 antara Persebaya melawan Garudayaksa FC tersebut bertahan hingga turun minum.

Selanjutnya, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memutuskan mengganti Malik Risaldi, Diogo Ramalho, dan Yan Mabella dengan Gledson Paixao, Alex Martins, serta Saddil Ramdani.