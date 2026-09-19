Persebaya Banyak Peluang, tetapi Masih 0-0 Lawan Garudayaksa FC di Babak Pertama

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya masih bermain imbang 0-0 melawan Garudayaksa FC pada babak pertama pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9).

Bajul Ijo langsung tampil agresif sejak menit awal. Namun, sejumlah peluang yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol. Persebaya membuka ancaman pada menit ketiga melalui Yuran Fernandes.

Bek asal Portugal itu menyambut bola dengan sundulan, tetapi arah bola masih melebar tipis dari gawang Garudayaksa.

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Tiga menit berselang, giliran Jefferson Silva yang mengancam pertahanan tim tamu. Sepakannya dari dalam kotak penalti masih belum menemui sasaran dan melebar tipis.

Garudayaksa kemudian merespons. Pada menit ketujuh, tim tamu mendapatkan peluang pertama yang mengarah ke gawang Reza Arya. Beruntung bagi Persebaya, tendangan pemain Garudayaksa masih melebar.

Memasuki menit ke-20, Walber Motta menunjukkan ketenangannya di lini belakang. Dia sigap menghalau peluang berbahaya Garudayaksa yang berusaha membuka ruang di pertahanan Persebaya.

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Bajul Ijo kembali menekan lima menit berselang. Malik Risaldi mencoba memanfaatkan bola dengan sepakan first time, tetapi upayanya masih melambung di atas mistar gawang.

Pertandingan kemudian berlangsung semakin ketat. Kedua tim kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga perebutan bola lebih banyak terjadi di lini tengah.