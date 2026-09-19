Marcos Reina Ungkap Taktik yang Bikin Lini Tengah Singo Edan Kesulitan

jatim.jpnn.com, MALANG - Persik Kediri membawa pulang satu poin dari Stadion Kanjuruhan, Malang, setelah menahan imbang Arema FC 1-1 pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27, Jumat (18/9).

Macan Putih bahkan mampu tampil dominan pada Derby Jatim tersebut.

Zanadin Fariz membawa Persik unggul cepat ketika laga baru berjalan enam menit. Namun, Arema FC menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti Careca pada menit ke-27.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik hingga sekitar 70-75 menit pertandingan.

Kiko Carneiro dkk juga berhasil membuat Arema FC kesulitan mengembangkan permainan, terutama dalam menemukan ruang di lini tengah.

“Saya merasa kami bermain lebih baik selama 75 menit. Kami menjalankan sistem permainan sangat baik dan selama beberapa menit kami memegang kontrol permainan,” kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (19/9).

Menurut pelatih asal Spanyol itu, dominasi di lini tengah memang menjadi bagian dari strategi yang telah disiapkan dalam sesi latihan.

Persik berusaha membangun serangan melalui berbagai sektor dengan melibatkan tiga atau empat pemain.