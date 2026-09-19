Setelah 3 Bulan Menepi, Alex Martins Langsung Cetak Gol Debut untuk Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Striker Persebaya Surabaya Alex Martins Ferreira akhirnya merasakan manisnya mencetak gol di kompetisi resmi bersama klub barunya.

Pemain asal Brasil itu mencetak gol tunggal saat Persebaya menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan kedua BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), akhir pekan lalu.

Gol Alex pada menit ke-80 memastikan Bajol Ijo meraih kemenangan 1-0 sekaligus mengamankan tiga poin perdana musim ini.

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Gol tersebut terasa spesial bagi pemain berusia 33 tahun itu. Sebab, Alex baru kembali tampil setelah cukup lama menepi akibat cedera yang dialaminya saat menjalani pramusim bersama Persebaya.

Cedera tersebut bahkan membuat Alex harus melewatkan pertandingan perdana Persebaya musim ini.

“Saya sangat senang bisa mencetak gol dan membantu tim saya. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan, jadi saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan atas segalanya,” kata Alex Martins dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (19/9).

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Setelah mencetak gol debut, Alex bertekad terus memberikan kontribusi terbaik bagi Persebaya. Dia ingin bekerja keras agar tim berjuluk Bajol Ijo itu bisa kembali meraih hasil positif pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

“Ini sesuatu yang tidak selalu terjadi, jadi saya sangat senang dengan gol tersebut dan bisa membantu tim saya, itu juga sangat fundamental,” ujarnya.