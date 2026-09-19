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Ditahan Persik 1-1, Marcos Santos Bicara Masalah Striker Arema FC

Sabtu, 19 September 2026 – 11:36 WIB
Ditahan Persik 1-1, Marcos Santos Bicara Masalah Striker Arema FC - JPNN.com Jatim
Pelatih Arema FC Marcos Santos (kiri) bersama pesepakbola Careca (kanan) memberikan keterangan saat sesi konferensi pers seusai pertandingan melawan Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026). ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos mengungkap kendala timnya saat ditahan Persik Kediri 1-1 pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (18/9).

Marcos menyebut kondisi lini depan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Arema FC.

Menurut dia, tidak ada penyerang murni yang berada dalam kondisi 100 persen fit saat menghadapi Persik.

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"Tanpa striker tempo permainan kami terkadang agak melambat, jadi ketika ada penyerang sebagai pemantul dalam serangan balik para gelandang dan bahkan pemain belakang bisa memiliki titik acuan mengalirkan bola lebih cepat dan langsung," kata Marcos dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan.

Penyerang murni Arema FC Mauro Zijlstra masih menjalani pemulihan cedera.

Sementara itu, rekrutan anyar Samuel Otusanya juga belum sepenuhnya fit. Penyerang asal Nigeria tersebut baru dimainkan pada menit ke-57 untuk menggantikan Gabriel Silva.

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Marcos mengatakan kondisi kebugaran pemain berpengaruh terhadap strategi yang diterapkan tim, terutama dalam memberikan ruang lebih kepada gelandang dan pemain sayap.

Meski demikian, pelatih asal Brasil itu menegaskan seluruh pemain tetap mampu menjawab kepercayaan yang diberikan dengan performa maksimal.

Arema FC ditahan Persik 1-1. Marcos Santos mengungkap kendala lini depan karena tidak ada striker yang 100 persen fit.
Sumber Antara
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TAGS   striker Arema FC arema fc marcos santos Arema FC vs Persik BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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