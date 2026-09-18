Sempat Tertinggal, Madura United Comeback 2-1 atas PSIM Yogyakarta

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC menunjukkan mental comeback saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026/2027.

Sempat tertinggal lebih dulu, Laskar Sape Kerrab berbalik menaklukkan Laskar Mataram dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Jumat (18/9) malam.

PSIM membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Nermen Haljeta.

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Gol tersebut berawal dari umpan E. Vidal yang langsung diselesaikan Haljeta. Bola meluncur ke gawang Madura United yang dikawal Angga Saputra.

Tertinggal satu gol membuat Madura United berupaya meningkatkan tekanan. Namun, rapatnya pertahanan PSIM membuat sejumlah peluang tuan rumah belum mampu menghasilkan gol hingga babak pertama berakhir.

Sebaliknya, PSIM beberapa kali mengancam melalui serangan balik. Namun, upaya tim tamu juga belum menghasilkan gol tambahan.

Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih agresif. Usaha tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-71. Mendonca berhasil membobol gawang PSIM sekaligus mengubah skor menjadi 1-1.

Hanya berselang dua menit, Madura United kembali mencetak gol. Freitas sukses menjebol gawang PSIM dan membawa Laskar Sape Kerrap berbalik unggul 2-1.