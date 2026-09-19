Andik Vermansah Targetkan Garudayaksa FC Curi Poin di Kandang Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemain Garudayaksa FC Andik Vermansah berjanji akan tampil maksimal saat melawan mantan klubnya Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (19/9) besok.

Andik mengatakan timnya dalam kondisi sangat siap untuk berangkat ke markas Green Force. Dia bahkan berniat untuk mencuri poin pada pekan ketiga BRI Super League.

“Bagaimana caranya kami bisa mencuri poin. Mungkin ada angin segar karena datangnya pemain baru yang melengkapi skuad kami,” kata Andik dalam konferensi pers secara daring, Jumat (18/9).

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Diketahui, pemain baru Garudayaksa FC yang baru direkrut tersebut adalah, penyerang sayap asal Haiti Jayro Jean dan gelandang bertahan dari Serbia, Alexandar Busnic.

“Insyaallah kami akan tampil maksimal dan pastinya tetap berjuang untuk mencuri poin di Surabaya,” ujarnya.

Selain itu, pemain yang mengawali karir sepak bola profesionalnya di Persebaya tersebut mengaku senang karena bisa berjumpa kembali dengan tim berjuluk Bajol Ijo tersebut.

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“Pastinya sangat senang sekali, apalagi sudah lama kan enggak melawan Persebaya lagi. Pastinya sangat bangga sekali dulu saya juga bagian dari teman-teman suporter,“ jelasnya.

Namun, Andik berjanji faktor tersebut tidak memengaruhi penampilannya di atas lapangan. Dia akan tetap tampil maksimal bersama para pemain Garudayaksa FC lainnya.