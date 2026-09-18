Surajaya Kembali Bergemuruh, Dendi Sulistyawan Bidik Tren Positif Persela

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistyawan menyebut atmosfer Stadion Surajaya yang kembali dipenuhi suporter menjadi motivasi tambahan bagi timnya.

Persela akan menghadapi Persiba Balikpapan pada laga kedua Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (19/9) malam.

Meski berstatus sebagai tim tamu, Persiba menggunakan Stadion Surajaya sebagai kandang sementara karena Stadion Batakan Balikpapan sedang menjalani perawatan.

Dendi memastikan seluruh pemain Persela siap menghadapi pertandingan tersebut.

"Seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan telah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan kedua. Kami fokus untuk melanjutkan tren positif dan berharap hasil besok juga positif untuk tim," kata Dendi saat konferensi pers di Stadion Surajaya, Jumat (18/9).

Sebagai kapten, Dendi mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena dengan kemenangan pada laga perdana.

Persela mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-0 atas Persis Solo di Stadion Surajaya. Dua gol Laskar Joko Tingkir dicetak Hambali Tholib pada menit ke-33 dan Risqi Putra Utomo pada menit ke-44.

Menurut Dendi, Persela harus mampu menjaga konsistensi karena perjalanan kompetisi masih panjang.