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Surajaya Kembali Bergemuruh, Dendi Sulistyawan Bidik Tren Positif Persela

Jumat, 18 September 2026 – 22:25 WIB
Surajaya Kembali Bergemuruh, Dendi Sulistyawan Bidik Tren Positif Persela - JPNN.com Jatim
Kapten Tim Persela Lamongan Dendi Sulistyawan memberikan keterangan usai pertandingan melawan Persis Solo pada laga perdana Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. Dendi menyebut atmosfer stadion yang dipenuhi suporter kembali menghidupkan gairah sepak bola dan motivasi bagi tim. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistyawan menyebut atmosfer Stadion Surajaya yang kembali dipenuhi suporter menjadi motivasi tambahan bagi timnya.

Persela akan menghadapi Persiba Balikpapan pada laga kedua Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (19/9) malam.

Meski berstatus sebagai tim tamu, Persiba menggunakan Stadion Surajaya sebagai kandang sementara karena Stadion Batakan Balikpapan sedang menjalani perawatan.

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Dendi memastikan seluruh pemain Persela siap menghadapi pertandingan tersebut.

"Seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan telah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan kedua. Kami fokus untuk melanjutkan tren positif dan berharap hasil besok juga positif untuk tim," kata Dendi saat konferensi pers di Stadion Surajaya, Jumat (18/9).

Sebagai kapten, Dendi mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena dengan kemenangan pada laga perdana.

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Persela mengawali kompetisi dengan kemenangan 2-0 atas Persis Solo di Stadion Surajaya. Dua gol Laskar Joko Tingkir dicetak Hambali Tholib pada menit ke-33 dan Risqi Putra Utomo pada menit ke-44.

Menurut Dendi, Persela harus mampu menjaga konsistensi karena perjalanan kompetisi masih panjang.

Dendi Sulistyawan menyebut atmosfer Stadion Surajaya dan dukungan suporter menjadi motivasi Persela Lamongan menghadapi Persiba Balikpapan.
Sumber Antara
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TAGS   stadion surajaya lamongan Dendi sulistyawan Persela Lamongan persela vs persiba pegadaian championship

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