Garudayaksa FC Siapkan Strategi Atasi Pressing Agresif Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Garudayaksa FC mewaspadai pressing agresif Persebaya dalam laga lanjutan BRI Super League yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (19/9) besok.

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengatakan telah mempelajari permainan Persebaya, untuk mencari celah bagaimana memenangkan pertandingan tandang tersebut.

“Kami tahu mereka sangat kuat saat bermain di kandang dan kami sangat menghormati mereka,” kata Joksic dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Jumat (18/9).

Joksic menyebut tim berjuluk Bajul Ijo itu memiliki kekuatan dalam memberikan tekanan ke pemain lawan. Dia merasa mengalahkan Persebaya merupakan tugas yang sulit.

“Persebaya adalah tim yang sangat kuat. Mereka bermain dengan pressing yang sangat tinggi dan sangat agresif. Mereka juga memiliki transisi yang sangat baik,” jelasnya.

Namun, pelatih berkewarganegaraan Serbia tersebut mengaku sudah memiliki formula untuk memenangkan pertandingan. Salah satunya menggunakan taktik counter pressing.

Baca Juga: Persebaya Waspadai Pemain Asing Garudayaksa FC dalam Laga Besok

“Kami sangat menghormati mereka. Kami harus melakukan counter pressing terhadap mereka dan saya percaya serta berharap kami bisa mendapatkan hasil yang baik besok,” ujarnya.

Joksic menyebut tim asal Bogor tersebut sudah lebih baik, setelah ditahan imbang oleh Java United FC 1-1 dan menelan kekalahan kalah dari Persik Kediri dengan skor 0-2.