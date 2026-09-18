Arema FC Ditahan Persik 1-1, Gol Walisson Maia Dianulir VAR

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arema FC gagal meraih kemenangan saat menjamu Persik Kediri pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.

Bermain di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (18/9), Singo Edan harus puas bermain imbang 1-1 melawan Macan Putih.

Persik bahkan mampu unggul lebih dahulu melalui Zanadin Fariz sebelum Careca menyamakan kedudukan untuk Arema FC.

Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung bermain agresif. Arema dan Persik silih berganti melancarkan tekanan.

Arema yang tampil di hadapan Aremania dan Aremanita beberapa kali mengandalkan serangan balik cepat dari sisi sayap.

Sementara itu, Persik tampil lebih sabar dengan mengandalkan kolektivitas serta umpan-umpan pendek untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Strategi tersebut beberapa kali membuat lini belakang Arema FC kerepotan.

Persik membuka keunggulan pada menit keenam. Zanadin Fariz melepaskan tendangan jarak jauh setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi sepak pojok.