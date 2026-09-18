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Arema FC Ditahan Persik 1-1, Gol Walisson Maia Dianulir VAR

Jumat, 18 September 2026 – 21:20 WIB
Arema FC Ditahan Persik 1-1, Gol Walisson Maia Dianulir VAR - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persik Kediri Park Junheona berusaha merebut bola dari pesepakbola Arema FC Marcos Vinicius Silvestre Gaspar (kiri) dalam pertandingan BRI Super League di Stadior Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 18/9/2026). Persik Kediri menahan imbang Arema FC dengar skor 1-1. Antara Jatim/Ari Bowo Sucipto

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arema FC gagal meraih kemenangan saat menjamu Persik Kediri pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027.

Bermain di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (18/9), Singo Edan harus puas bermain imbang 1-1 melawan Macan Putih.

Persik bahkan mampu unggul lebih dahulu melalui Zanadin Fariz sebelum Careca menyamakan kedudukan untuk Arema FC.

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Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung bermain agresif. Arema dan Persik silih berganti melancarkan tekanan.

Arema yang tampil di hadapan Aremania dan Aremanita beberapa kali mengandalkan serangan balik cepat dari sisi sayap.

Sementara itu, Persik tampil lebih sabar dengan mengandalkan kolektivitas serta umpan-umpan pendek untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

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Strategi tersebut beberapa kali membuat lini belakang Arema FC kerepotan.

Persik membuka keunggulan pada menit keenam. Zanadin Fariz melepaskan tendangan jarak jauh setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi sepak pojok.

Arema FC ditahan Persik Kediri 1-1 di Stadion Kanjuruhan. Gol Walisson Maia pada menit ke-86 dianulir VAR karena offside.
Sumber Antara
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TAGS   arema fc Arema FC vs Persik hasil pertandingan BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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