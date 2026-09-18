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Risto Mitrevski Bebaskan Bernardo Tavares Tentukan Posisinya di Persebaya

Jumat, 18 September 2026 – 20:32 WIB
Risto Mitrevski Bebaskan Bernardo Tavares Tentukan Posisinya di Persebaya - JPNN.com Jatim
Pemain Persebaya, Risto Mitrevski saat konfrensi pers di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jumat (19/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemain Persebaya Surabaya Risto Mitrevski mengaku siap ditempatkan di posisi manapun, dalam setiap laga yang dilakoninya bersama tim berjuluk Bajol Ijo tersebut.

Ucapan Risto tersebut menyusul posisinya dalam pertandingan melawan PSIM Yogyakarta sebelumnya. Dia diplot sebagai gelandang bertahan dalam laga yang berakhir kemenangan 1-0 itu.

“Saya akan bermain sebagai striker jika pelatih meminta saya bermain di posisi tersebut,” kata Risto saat konferensi pers di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (18/9).

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Pemain dengan posisi asli sebagai bek tengah tersebut berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya, dalam setiap pertandingan di BRI Super League 2026/2027.

“Tugas saya adalah memberikan segalanya di setiap pertandingan. Jika pelatih ingin saya bermain sebagai gelandang bertahan, bek, bek kanan, saya akan memberikan yang terbaik,” jelasnya.

Risto menyerahkan sepenuhnya keputusan posisinya tersebut kepada pelatih Persebaya, Bernardo Tavares. Selanjutnya, dia merasa hanya perlu bertanding dengan baik.

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“Pada akhirnya, keputusan ada di tangan pelatih. Namun, saya siap dan akan memberikan segalanya di posisi mana pun,” ujarnya.

Diketahui, Persebaya akan melakoni pertandingan melawan Garudayaksa FC yang akan di Stadion GBT pada Sabtu (19/9) besok, dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2026/2027. (mcr23/jpnn)

Pemain Persebaya Surabaya, Risto Mitrevski memberi kebebasan pelatih untuk menentukan posisinya

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Andhi Dwi Setiawan

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TAGS   Gelora Bung Tomo Persebaya Surabaya Bernardo Tavares risto mitrevski

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