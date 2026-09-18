Persebaya Waspadai Pemain Asing Garudayaksa FC dalam Laga Besok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mewaspadai sejumlah pemain asing Garudayaksa FC, dalam pertandingan lanjutan kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Tavares mengatakan Garudayaksa FC masih belum memiliki pengalaman bertanding di liga tertinggi Indonesia. Namun, dia tidak ingin meremehkan lawannya.

“Jika melihat pemain-pemain yang mereka rekrut, mereka merekrut pemain-pemain bagus,” kata Tavares dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (19/7).

Pria asal Portugal tersebut mewaspadai sejumlah rekrutan asing yang dimiliki Garudayaksa FC. Salah satunya, gelandang bertahan asal Serbia Aleksandar Busnic.

Kemudian, penyerang sayap yang terdaftar sebagai tim nasional Haiti Jayron Jean, pemain asal Republik Ceko Christian Frydek, serta Najeeb Yakubu yang pernah bermain di liga Azerbaijan.

“Mereka merekrut pemain yang pernah memperkuat tim nasional Serbia, Haiti, Republik Ceko, lalu banyak pemain dari Premier League Portugal dan Azerbaijan,” jelasnya.

Selain itu, Tavares juga melihat tim asal Bogor tersebut mengubah pola permainannya, setelah ditahan imbang Java United FC 1-1 dan kalah dari Persik Kediri dengan skor 0-2z

“Jadi, sulit untuk memprediksi besok apakah mereka akan bermain dengan lima pemain di lini belakang, empat pemain di lini belakang, atau melakukan pressing tinggi,” ujarnya.