Dua Laga Tampil Penuh, Miguel Pereira Masih Ingin Tingkatkan Performa di Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Miguel Pereira belum puas dengan performanya bersama Persebaya Surabaya meski selalu dipercaya tampil penuh dalam dua pertandingan awal BRI Super League 2026/2027.

Penyerang sayap asal Portugal itu menyadari proses adaptasi bersama tim masih berjalan. Miguel memilih menikmati proses tersebut sembari terus membangun chemistry dengan rekan-rekannya.

Miguel selalu menjadi starter dalam dua laga awal Persebaya. Dia bermain selama 90 menit saat Bajol Ijo bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama.

Miguel kembali tampil penuh ketika Persebaya mengalahkan PSIM Yogyakarta 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9).

Meski mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Bernardo Tavares, pemain berusia 27 tahun itu menilai masih banyak ruang untuk berkembang.

"Kalau ditanya soal performa, saya melihatnya seperti tim. Kami terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Kami sudah memenangi Piala Presiden dan bermain cukup baik. Namun, Super League tentu berbeda," ujar Miguel dikutip dari laman resmi klub, Jumat (18/9).

Menurut Miguel, dua pertandingan awal menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman antarpemain.

Persebaya mengawali kompetisi dengan laga tandang yang sulit sebelum mengamankan tiga poin di kandang sendiri.