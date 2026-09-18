RANS Nusantara FC Waspadai Kecepatan Pemain Muda De Red FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - RANS Nusantara FC mewaspadai kecepatan pemain muda De Red FC saat kedua tim bertemu pada pekan kedua Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB.

Pelatih RANS Nusantara FC Kas Hartadi mengatakan kecepatan pemain De Red FC menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam persiapan tim.

"De Red FC memang tim bagus yang dihuni pemain-pemain muda, pastinya kami sudah bersiap untuk mengantisipasi kecepatan-kecepatan pemain De Red FC," kata Kas Hartadi saat konferensi pers prapertandingan secara daring yang dipantau dari Surabaya, Jumat (18/9).

RANS Nusantara FC telah melakukan persiapan dari berbagai aspek sebelum bertolak ke Surabaya. Fisik, mental, hingga taktik menjadi bagian dari persiapan menghadapi De Red FC.

Kas Hartadi juga tidak ingin hasil pertandingan sebelumnya menjadi patokan. De Red FC memang kalah 0-1 dari Kendal Tornado FC, sedangkan RANS Nusantara FC meraih kemenangan atas Persiba Balikpapan.

Namun, dia meminta anak asuhnya tetap fokus menghadapi pertandingan berikutnya.

"Yang penting untuk besok kami tetap kerja keras supaya bisa mencuri poin di kandang De Red FC," ucapnya.