Marcos Reina: Minim Suporter Arema Bukan Keuntungan bagi Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri akan menghadapi Arema FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27 dalam laga bertajuk Derby Jatim di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9) sore.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengaku telah menyiapkan sejumlah taktik untuk mengantisipasi permainan Singo Edan. Pelatih asal Spanyol itu memberikan respek terhadap performa Arema FC yang tampil impresif dalam dua pertandingan awal musim.

Arema FC menang telak 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada laga kandang, kemudian bermain imbang 3-3 saat bertandang ke markas PSM Makassar.

Persik juga menunjukkan perkembangan setelah kalah 0-1 dari Dewa United Banten FC pada laga perdana. Macan Putih kemudian bangkit dengan mengalahkan Garudayaksa FC 2-0 di kandang lawan.

“Saya suka melihat cara main Arema FC. Ini membuat saya makin tertantang untuk membuat taktik terbaik menghadapi mereka. Termasuk antisipasi game plan Arema FC yang tak memakai striker murni," ujar Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Jumat (18/9).

Namun, Marcos menilai Derby Jatim kali ini terasa kurang lengkap karena Persikmania tidak dapat hadir langsung memberikan dukungan kepada tim.

“Saya tahu pertandingan Arema FC dengan Persik termasuk momen yang ditunggu penonton dan suporter sepak bola Indonesia, tetapi sayang Persikmania tak bisa hadir di sini dan saya tahu animo Aremania juga menurun beberapa musim terakhir," katanya.

Menurut Marcos, sepak bola seharusnya menjadi hiburan yang bisa dinikmati bersama, termasuk oleh keluarga dan suporter yang datang memberikan dukungan kepada klub kesayangan.