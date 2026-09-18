Garudayaksa FC Bawa Dua Pemain Baru, Siap Bangkit saat Hadapi Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Garudayaksa FC membidik momentum kebangkitan saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9) mendatang.

Garudayaksa FC mengawali kompetisi dengan hasil kurang maksimal. Tim asal Bogor itu bermain imbang 1-1 melawan Java United FC di Stadion Jatidiri, Semarang.

Garudayaksa kemudian kalah 0-2 saat menjamu Persik Kediri di Stadion Pakansari, Cibinong. Hasil tersebut membuat Garudayaksa baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan. Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengakui hasil tersebut sangat mengecewakan.

Meski demikian, Joksic menyebut kondisi internal tim mulai membaik. Dia pun meminta anak asuhnya tampil lebih cepat dan lebih baik saat menghadapi Persebaya.

"Setelah pertandingan terakhir, kami memiliki beberapa pemain yang cedera. Namun di minggu ini, kami kedatangan beberapa pemain baru. Secara keseluruhan, dua absen dan dua masuk. Kami harus bermain jauh lebih baik dan lebih cepat dibanding laga sebelumnya," ujar Joksic dikutip dari laman ileague.id, Jumat (18/9).

Pelatih asal Serbia itu mengatakan ada sejumlah persoalan internal yang tidak dapat disampaikan kepada publik. Namun, dia memastikan kondisi tim saat ini sudah lebih kondusif.

"Pertandingan terakhir sangat mengecewakan, tetapi seperti yang saya katakan, kami memiliki banyak masalah di dalam tim yang tidak bisa kami bicarakan. Sekarang suasana tim sudah lebih baik dan saya yakin kami bisa bermain bagus serta tidak akan kalah di sana," tuturnya.

Joksic menyadari target Garudayaksa tidak mudah. Sebab, timnya baru mengumpulkan satu poin dari dua laga.