Ardi Idrus Janjikan Kemenangan Ketiga Madura United, Ajak Suporter Penuhi Stadion

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Bek sayap Madura United FC Ardi Idrus menjanjikan kemenangan ketiga secara beruntun saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Madura United akan menghadapi PSIM di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam.

Laskar Sape Kerrab memiliki modal positif setelah menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan atas Persijap Jepara 2-0 dan PSS Sleman 3-1. Ardi optimistis tren tersebut bisa berlanjut saat tampil di hadapan pendukung sendiri.

"Sepekan ini, kami sudah persiapan bagus. Saya optimistis besok bisa dapat tiga poin di rumah kami sendiri," ujar Ardi Idrus di hadapan awak media, Kamis (17/9).

Mantan pemain Persib Bandung itu juga berharap dukungan penuh suporter Madura United dari tribun. Menurut Ardi, perjuangan pemain di lapangan membutuhkan dukungan suporter yang hadir langsung di stadion.

Dia ingin Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan kembali dipenuhi warna dan atmosfer khas pendukung Laskar Sape Kerrab saat menghadapi PSIM.

"Saya sebagai pemain, yang bertanding besok, berharap semua suporter datang mendukung kami. Itu sangat penting bagi kami. Kami berjuang di lapangan, mereka berjuang di tribun untuk mendapatkan hasil yang maksimal," tegasnya.

Madura United juga memiliki motivasi tambahan untuk membalas hasil pertemuan musim lalu.