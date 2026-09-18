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Derby Jatim di Kanjuruhan, Adi Satryo Bicara Kesiapan Pertahanan Arema

Jumat, 18 September 2026 – 13:42 WIB
Derby Jatim di Kanjuruhan, Adi Satryo Bicara Kesiapan Pertahanan Arema - JPNN.com Jatim
Adi Satryo menyebut lini pertahanan Arema FC mengalami perkembangan positif jelang Derby Jatim melawan Persik Kediri di Kanjuruhan. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Penjaga gawang Arema FC Adi Satryo menyebut lini pertahanan timnya mengalami perkembangan positif menjelang Derby Jatim melawan Persik Kediri.

Arema FC akan menjamu Persik pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9) sore.

Adi mengatakan lini belakang Arema FC semakin solid dibandingkan musim lalu. Perkembangan tersebut terlihat dari penampilan tim dalam pertandingan terakhir yang berlangsung dengan intensitas tinggi.

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"Cukup solid. Pertandingan terakhir berjalan dengan intensitas tinggi dan jual-beli serangan yang seru. Menurut saya pribadi, dibandingkan musim lalu, musim ini lini pertahanan kita mengalami banyak perkembangan positif," ujar Adi Satryo dikutip dari laman ileague.id, Jumat (18/9).

Menurut mantan penjaga gawang PSIS Semarang itu, perkembangan lini belakang menjadi modal penting sebelum menghadapi Persik.

Sebab, Macan Putih memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan ancaman melalui serangan cepat.

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Arema FC juga harus memaksimalkan persiapan meski waktu recovery setelah perjalanan dari Makassar cukup terbatas.

Adi memastikan seluruh pemain telah menerima instruksi dari pelatih dan siap menerapkannya saat pertandingan.

Adi Satryo menyebut lini pertahanan Arema FC mengalami perkembangan positif jelang Derby Jatim melawan Persik Kediri di Kanjuruhan.
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TAGS   derby jatim adi satryo Arema FC vs Persik lini pertahanan arema fc BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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