Arema FC Vs Persik Kediri, Marcos Reina Siapkan Antisipasi untuk Semua Striker

jatim.jpnn.com, MALANG - Persik Kediri bertekad membawa pulang kemenangan saat menghadapi Arema FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (18/9).

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menegaskan laga melawan Arema FC memiliki arti penting karena merupakan pertandingan derbi.

Karena itu, kemenangan menjadi target yang ingin diwujudkan skuad berjuluk Macan Putih.

"Saya memahami tentang seberapa pentingnya laga ini karena derbi adalah hal penting dan Persik akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kemenangan, mental itu yang dibawa pemain dalam pertandingan besok," kata Marcos dalam konferensi pers secara daring, Kamis (17/9).

Menurut pelatih asal Spanyol itu, persiapan Persik menghadapi laga tersebut berjalan dengan baik. Setiap sesi latihan dimaksimalkan untuk memastikan para pemain berada dalam kondisi terbaik sebelum menghadapi Arema FC.

Marcos berharap seluruh pemain mampu menunjukkan performa maksimal demi membawa pulang poin sempurna dari Kanjuruhan.

Dia menilai kemenangan juga penting bagi Persik Mania yang tidak dapat memberikan dukungan secara langsung dari tribun Stadion Kanjuruhan.

"Meskipun suporter mendukung dari rumah pemain, tim tetap bermain semaksimal mungkin," ujarnya.