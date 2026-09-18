Arema FC Waspadai Serangan Balik Persik, Jose Enrique Jadi Perhatian

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC mewaspadai skema serangan balik Persik Kediri menjelang duel kedua tim pada pekan ketiga Super League 2026/2027. Laga Derby Jatim tersebut akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (18/9) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan serangan balik menjadi salah satu aspek permainan Persik yang harus diantisipasi para pemainnya.

“Kami sudah mengetahui tentang cara (Persik) bermain, harus berhati-hati dengan serangan balik,” kata Marcos saat konferensi pers di Kota Malang, Kamis (17/9).

Menurut pelatih asal Brasil itu, serangan balik Persik cukup berbahaya karena bisa dikombinasikan dengan penguasaan bola.

“Persik memiliki pelatih asal Spanyol, tentunya menyukai permainan dengan menguasai bola untuk menguasai permainan,” ucapnya.

Selain skema permainan, Marcos secara khusus menyoroti kualitas individu penyerang Persik, Jose Enrique. Striker asal Spanyol tersebut menjadi salah satu pemain yang perlu mendapat perhatian setelah mencetak dua gol saat Persik mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor 2-0 pada Jumat (11/9).

Marcos memastikan para pemain Arema sudah mendapatkan gambaran mengenai kekuatan Persik melalui analisis pertandingan lawan.

“Ini telah dibicarakan, baik tentang dia (Jose Enrique) dan juga semua pemain (Persik). Selanjutnya, kami selalu melihat video tentang permainan lawan dan juga sudah dibahas,” ujarnya.