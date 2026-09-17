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Husna Al Malik Baru Kebobolan Sekali, Persik Siap Hadapi Derby Jatim

Kamis, 17 September 2026 – 15:13 WIB
Husna Al Malik Baru Kebobolan Sekali, Persik Siap Hadapi Derby Jatim - JPNN.com Jatim
Husna Al Malik tampil impresif bersama Persik Kediri pada dua laga awal BRI Super League 2026/27. Dia baru kebobolan sekali dan mencatat satu clean sheet. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Husna Al Malik menjadi pilihan utama Persik Kediri untuk mengawal gawang pada dua pertandingan awal BRI Super League 2026/27.

Kiper kelahiran Pati itu tampil cukup impresif dengan baru kebobolan satu gol dan mencatat satu clean sheet.

Rapor tersebut didapat saat Persik kalah 0-1 dari Dewa United Banten FC pada laga pertama, kemudian bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor.

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Catatan nirbobol saat menghadapi Garudayaksa menjadi momen yang paling berkesan bagi kiper berusia 23 tahun tersebut.

Husna mengaku memiliki pengalaman bermain di Stadion Pakansari ketika masih memperkuat Persikabo. Faktor itu membuatnya merasa seperti bermain di rumah sendiri.

“Saya sudah familiar dengan situasi stadion ini. Saya seperti pulang ke rumah. Ini membuat saya merasa sangat nyaman main di Pakansari melawan Garudayaksa FC,” ungkap Husna dikutip dari laman ileague.id

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Rasa nyaman tersebut turut membantunya tampil percaya diri di bawah mistar.

Husna beberapa kali melakukan penyelamatan untuk menggagalkan peluang pemain Garudayaksa FC hingga Persik mampu mempertahankan keunggulan 2-0 sekaligus mencatat clean sheet.

Husna Al Malik tampil impresif bersama Persik Kediri pada dua laga awal BRI Super League 2026/27. Dia baru kebobolan sekali dan mencatat satu clean sheet.
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TAGS   husna al malik kiper Persik clean sheet Persik Vs Arema FC BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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