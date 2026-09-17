JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Ribuan Persikmania Datang ke Latihan, Marcos Reina Tersentuh Jelang Lawan Arema

Ribuan Persikmania Datang ke Latihan, Marcos Reina Tersentuh Jelang Lawan Arema

Kamis, 17 September 2026 – 09:34 WIB
Ribuan Persikmania Datang ke Latihan, Marcos Reina Tersentuh Jelang Lawan Arema - JPNN.com Jatim
Ribuan Persikmania hadir di latihan Persik Kediri jelang Derby Jatim melawan Arema FC. Marcos Reina menyebut dukungan suporter memberi energi positif. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Ribuan Persikmania memadati Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Rabu (16/9) sore.

Mereka datang untuk memberikan dukungan langsung kepada Persik Kediri dalam sesi latihan terakhir sebelum menghadapi Arema FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Persik dijadwalkan bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang, untuk menghadapi Arema FC pada Jumat (18/9).

Baca Juga:

Dukungan langsung menjelang pertandingan tersebut merupakan tradisi Persikmania, apalagi rtemuan Persik dan Arema selalu memiliki gengsi tersendiri sebagai dua tim dari Jawa Timur. Persikmania menyampaikan dukungan sebagai bentuk kepercayaan kepada tim, pemain, dan jajaran pelatih.

Mereka berharap energi positif dari tribun latihan tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi Bayu Otto dkk saat menghadapi Singo Edan. Persikmania juga meminta para pemain tampil maksimal dan berjuang membawa pulang tiga poin ke Kediri.

Dukungan ribuan suporter itu mendapat respons positif dari pelatih Persik Kediri Marcos Reina. Pelatih asal Spanyol tersebut mengaku senang bisa merasakan langsung antusiasme Persikmania dalam sesi latihan.

Baca Juga:

"Rasanya menyenangkan bisa melihat dan merasakan langsung dukungan dari fans. Mereka sungguh luar biasa. Selama ini suporter jadi penyemangat kami di pertandingan. Dan, kami bermain untuk mereka," kata Marcos dikutip dari laman ileague.id, Kamis (17!9).

Menurut Marcos, kehadiran Persikmania memberikan energi positif kepada para pemain. Dukungan tersebut juga menjadi pengingat bagi tim mengenai tanggung jawab yang harus dijalankan saat pertandingan.

Ribuan Persikmania hadir di latihan Persik Kediri jelang Derby Jatim melawan Arema FC. Marcos Reina menyebut dukungan suporter memberi energi positif.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persikmania Persik Kediri Persik Vs Arema FC BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU