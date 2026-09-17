Ribuan Persikmania Datang ke Latihan, Marcos Reina Tersentuh Jelang Lawan Arema

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Ribuan Persikmania memadati Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Rabu (16/9) sore.

Mereka datang untuk memberikan dukungan langsung kepada Persik Kediri dalam sesi latihan terakhir sebelum menghadapi Arema FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Persik dijadwalkan bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang, untuk menghadapi Arema FC pada Jumat (18/9).

Dukungan langsung menjelang pertandingan tersebut merupakan tradisi Persikmania, apalagi rtemuan Persik dan Arema selalu memiliki gengsi tersendiri sebagai dua tim dari Jawa Timur. Persikmania menyampaikan dukungan sebagai bentuk kepercayaan kepada tim, pemain, dan jajaran pelatih.

Mereka berharap energi positif dari tribun latihan tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi Bayu Otto dkk saat menghadapi Singo Edan. Persikmania juga meminta para pemain tampil maksimal dan berjuang membawa pulang tiga poin ke Kediri.

Dukungan ribuan suporter itu mendapat respons positif dari pelatih Persik Kediri Marcos Reina. Pelatih asal Spanyol tersebut mengaku senang bisa merasakan langsung antusiasme Persikmania dalam sesi latihan.

"Rasanya menyenangkan bisa melihat dan merasakan langsung dukungan dari fans. Mereka sungguh luar biasa. Selama ini suporter jadi penyemangat kami di pertandingan. Dan, kami bermain untuk mereka," kata Marcos dikutip dari laman ileague.id, Kamis (17!9).

Menurut Marcos, kehadiran Persikmania memberikan energi positif kepada para pemain. Dukungan tersebut juga menjadi pengingat bagi tim mengenai tanggung jawab yang harus dijalankan saat pertandingan.