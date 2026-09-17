Belum Jadi Starter, Gledson Paixao Tetap Siap 90 Menit untuk Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persaingan mendapatkan tempat di lini tengah Persebaya Surabaya semakin ketat pada BRI Super League 2026/2027.

Situasi tersebut tidak dianggap sebagai tekanan oleh gelandang Gledson Paixao. Pemain berusia 31 tahun itu justru menilai persaingan internal sebagai energi positif untuk terus meningkatkan kemampuan.

Persebaya memiliki sejumlah opsi di sektor gelandang bertahan. Ada Toni Firmansyah, Rachmat Irianto, Diogo Ramalho, Sadida Nugraha, dan M. Ichsas.

Selain itu, Risto Mitrevski juga menjadi opsi setelah dimainkan sebagai gelandang bertahan dalam dua pertandingan awal Super League musim ini.

Menurut Gledson, banyaknya pemain berkualitas membuat persaingan di dalam tim menjadi sehat. Setiap pemain dituntut terus menunjukkan performa terbaik untuk mendapatkan kepercayaan pelatih.

“Saya pikir memiliki tim dengan pemain-pemain berkualitas seperti ini adalah hal yang sangat bagus. Persaingan di dalam tim juga harus berjalan dengan intens karena semua pemain ingin bermain dan menunjukkan performa terbaik,” ujar Gledson dikutip dari laman resmi klub, Kamis (17/9).

Gledson sendiri sudah tampil dalam dua pertandingan awal Persebaya.

Dia masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC. Kesempatan serupa kembali didapat ketika Bajul Ijo menjamu PSIM Yogyakarta.