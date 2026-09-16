Dua Kali Kalah dari PSIM, Madura United Bertekad Putus Rekor Buruk

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United mengusung misi mengakhiri rekor buruk saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Kedua tim dijadwalkan bentrok di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) pukul 19.00 WIB.

Gelandang Madura United Hugo Gomes alias Jaja ingin timnya tampil lebih baik sekaligus membalas hasil buruk pada musim lalu. Madura United dua kali kalah dari PSIM pada musim 2025/26.

Laskar Sape Kerrab takluk 0-3 saat bermain di kandang, kemudian kembali kalah 1-2 ketika bertandang ke markas PSIM.

"Kami tahu pertandingan nanti tidak mudah. Saya dengar Madura United sudah pernah kalah dari PSIM musim lalu. Tapi sekarang adalah musim baru dan kami harus menunjukkan bahwa kami bisa lebih baik," ujar Jaja dikutip dari laman ileague.id, Rabu (16/9).

Misi tersebut didukung modal positif Madura United pada awal musim ini. Tim asuhan Jose Gomes itu menyapu bersih dua pertandingan pertama dengan kemenangan.

Madura United mengawali kompetisi dengan mengalahkan Persijap Jepara 2-0, sebelum menundukkan PSS Sleman 3-1 pada pertandingan kedua. Hasil tersebut membawa Madura United mengoleksi enam poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya kalah produktivitas gol dari Bali United.

Jaja mengatakan dua kemenangan tersebut membuat kepercayaan diri tim meningkat. Namun, dia meminta rekan-rekannya tidak terlena dan tetap fokus menghadapi PSIM.

"Kami punya mental yang bagus setelah memenangkan dua pertandingan. Tapi kami harus tetap fokus, bekerja sebagai tim dan mengikuti instruksi pelatih," kata pemain asal Brasil tersebut.