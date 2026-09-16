Arema FC Datangkan Samuel Otusanya, Striker Nigeria dengan Pengalaman di Brasil

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menambah kekuatan di lini serang dengan merekrut penyerang asal Nigeria Samuel Otusanya.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan perekrutan Otusanya dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan menyesuaikan dengan taktik yang diterapkan pelatih Marcos Santos.

"Kami melihat dia memiliki karakter penyerang yang sesuai dengan kebutuhan tim untuk musim ini," kata Yusrinal dalam keterangannya di Kota Malang, Selasa (15/9).

Otusanya masih berusia 22 tahun. Manajemen Arema FC menilai sang pemain memiliki potensi untuk terus berkembang bersama Singo Edan.

Penyerang dengan tinggi badan 186 sentimeter itu memiliki karakter sebagai pemain nomor 9. Dia dinilai memiliki kecepatan, kuat dalam duel udara, serta mampu membuka ruang di pertahanan lawan.

Otusanya juga memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub luar negeri. Dia pernah memperkuat FK Haugesund II di Norwegia serta beberapa klub Brasil, yakni Clube Nautico Capibaribe, Athletic Club, dan Criciuma.

"Kami mencari pemain yang bisa memberikan dampak bagi permainan tim, memiliki kualitas, mental bertanding, dan masih punya ruang untuk berkembang bersama Arema FC," ujar Yusrinal.

Kehadiran Otusanya melengkapi kuota pemain asing Arema FC menjadi 11 pemain. Sebelumnya, Arema FC melepas penyerang asal Brasil Joel Vinicius pada awal musim ini. (antara/mcr12/jpnn)