Arema FC Vs Persik, Panpel Imbau Suporter Macan Putih Tak Datang ke Kanjuruhan

jatim.jpnn.com, MALANG - Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC mengimbau suporter Persik Kediri tidak melawat ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, saat kedua tim bertemu pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27, Jumat (18/9).

Ketua Panpel Arema FC Bram Hady Sulton mengatakan imbauan tersebut dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan.

"Langkah ini kami ambil bersama demi kebaikan yang lebih besar, sembari kita mematangkan mekanisme penyambutan suporter tamu di masa depan," kata Bram dalam keterangan tertulis di Kota Malang, Selasa (15/9).

Menurut Bram, pihaknya terus mematangkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Presidium Aremania Utas yang membidangi hubungan antarsuporter.

Koordinasi dengan aparat kepolisian juga dilakukan untuk memastikan prosedur pengamanan pertandingan berjalan sesuai standar.

"Komunikasi dengan pihak kepolisian juga berjalan sangat baik untuk memastikan seluruh prosedur pengamanan sesuai standar," ujarnya.

Bram menyebut Panpel Arema FC menyambut positif kebijakan operator liga yang mulai membuka kembali akses bagi suporter tim tamu.

Namun, menurut dia, penerapan kebijakan tersebut di lapangan membutuhkan proses adaptasi dan persiapan dari seluruh pihak.