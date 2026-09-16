Sentuh Bahu Seusai Cetak Gol, Selebrasi Alex Martins Ternyata Punya Cerita Emosional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ada emosi yang sulit disembunyikan Alex Martins saat mencetak gol ke gawang PSIM Yogyakarta. Setelah sundulannya menggetarkan jala pada menit ke-81, penyerang Persebaya Surabaya itu langsung menepuk bahunya.

Selebrasi tersebut ternyata menyimpan cerita tentang perjalanan panjang yang baru saja dilewatinya.

Persebaya menang 1-0 atas PSIM pada laga pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9) malam. Gol Alex memastikan Green Force meraih tiga poin perdana sekaligus kemenangan pada laga kandang pertama musim ini.

Bagi Alex, gol tersebut memiliki arti lebih dari sekadar penentu kemenangan. Penyerang asal Brasil itu sebelumnya harus menepi karena cedera bahu. Dia membutuhkan waktu untuk menjalani pemulihan hingga akhirnya kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama Persebaya.

Karena itu, Alex langsung menyentuh bahunya setelah mencetak gol. Selebrasi tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus luapan emosi setelah melewati masa pemulihan yang tidak mudah.

“Soal selebrasi dengan menyentuh bahu, itu bentuk rasa syukur dan luapan emosi setelah melalui proses yang tidak mudah. Saya sangat senang bisa kembali ke lapangan dan membantu tim,” tutur Alex dikutip dari laman resmi klub, Rabu (16/9).

Gol tersebut makin spesial karena menjadi gol pertama Alex untuk Persebaya di kompetisi resmi. Pemain berusia 33 tahun itu mengawali laga dari bangku cadangan dan masuk pada awal babak kedua.

“Senang sekali rasanya bisa bermain dan bertanding lagi bersama tim. Setelah melewati masa pemulihan cedera, bisa kembali merasakan atmosfer pertandingan tentu menjadi momen yang sangat berarti bagi saya,” katanya.