Penantiannya Terbayar, Alex Martins Cetak Gol Perdana untuk Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penantian Alex Martins akhirnya terbayar lunas. Setelah melewati masa pemulihan cedera, penyerang asal Brasil itu mencetak gol pertamanya untuk Persebaya Surabaya di kompetisi resmi.

Gol tersebut sekaligus menjadi penentu kemenangan Green Force atas PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Persebaya menang 1-0 atas PSIM di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9) malam WIB. Alex mencetak gol kemenangan melalui sundulan pada menit ke-81.

Gol tersebut terasa spesial bagi pemain berusia 33 tahun itu. Alex memulai pertandingan dari bangku cadangan dan baru masuk pada awal babak kedua, tepatnya menit ke-46.

Kehadirannya memberikan tambahan tenaga di lini depan Persebaya yang terus berusaha membongkar pertahanan PSIM.

Kerja keras tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-81. OoAlex berada di posisi yang tepat untuk menyambut umpan Jefferson Silva. Sundulannya mengarahkan bola ke gawang PSIM dan membuat GBT bergemuruh.

Selepas pertandingan, Alex mengaku sangat senang bisa memberikan kontribusi langsung dalam laga kandang pertama Persebaya musim ini.

“Ini adalah gol pertama saya untuk Persebaya di kompetisi resmi. Saya sangat senang bisa membantu tim dan mencetak gol yang membawa kami meraih hasil yang penting,” ujar Alex dikutip dari laman resmi klub, Selasa (15/9).