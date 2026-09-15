Bantu Persebaya Kalahkan PSIM, Jefferson Silva Bidik Kontribusi Lebih Besar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya mengawali perjalanan di kandang pada musim Super League 2026/2027 dengan kemenangan.

Bajol Ijo mengalahkan PSIM Yogyakarta 1-0 pada pekan kedua di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9). Gol tunggal kemenangan Persebaya dicetak Alex Martins pada menit ke-81.

Bek Persebaya Jefferson Silva menilai tiga poin tersebut pantas didapatkan tim setelah bekerja keras sepanjang persiapan hingga pertandingan.

“Saya pikir tim pantas mendapatkan hasil ini. Selamat untuk seluruh tim karena kami sudah bekerja dengan sangat baik sepanjang pekan ini,” kata Jefferson dalam konferensi pers seusai pertandingan, Minggu (13/9).

Secara statistik, Persebaya memang kalah dalam penguasaan bola. Green Force hanya mencatat 39 persen, sedangkan PSIM mencapai 61 persen.

Namun, Persebaya lebih agresif dalam memberikan ancaman ke pertahanan lawan dengan melepaskan delapan tembakan sepanjang pertandingan.

Menurut Jefferson, kerja keras dan semangat seluruh pemain menjadi kunci kemenangan tersebut.

Dia berharap energi positif dari kemenangan di kandang perdana musim ini bisa terus dibawa ke pertandingan berikutnya.