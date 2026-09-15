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Bantu Alex Martins Cetak Gol, Jefferson Silva Ungkap Kunci Kemenangan Persebaya

Selasa, 15 September 2026 – 09:34 WIB
Bantu Alex Martins Cetak Gol, Jefferson Silva Ungkap Kunci Kemenangan Persebaya - JPNN.com Jatim
Jefferson Silva membantu Persebaya menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta dengan mencatat assist untuk Alex Martins pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jefferson Silva menjadi salah satu pemain penting di balik kemenangan perdana Persebaya Surabaya pada BRI Super League 2026/27.

Persebaya berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 pada pekan kedua di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9) malam.

Gol tunggal Bajul Ijo dicetak Alex Martins. Namun, proses lahirnya gol tersebut tidak lepas dari kontribusi Jefferson yang aktif membantu serangan dari sisi lapangan.

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Persebaya sebenarnya sempat kesulitan membongkar pertahanan PSIM meski unggul jumlah pemain.

PSIM harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-49 setelah salah satu pemainnya mendapat kartu merah akibat pelanggaran terhadap Toni Firmansyah.

Keunggulan jumlah pemain membuat Persebaya meningkatkan tekanan. Namun, PSIM memilih bertahan lebih dalam dan mempersempit ruang di sekitar kotak penalti.

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Situasi tersebut membuat Persebaya harus lebih sabar membangun serangan.

Aliran bola terus dilakukan untuk mencari celah di antara rapatnya barisan pertahanan PSIM.

Jefferson Silva membantu Persebaya menang 1-0 atas PSIM Yogyakarta dengan mencatat assist untuk Alex Martins pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.
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TAGS   alex martins Jefferson Silva assist Persebaya BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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