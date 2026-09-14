Sempat Unggul 3-1, Arema FC Ditahan PSM 3-3, Marcos Santos Soroti Kelengahan Tim

jatim.jpnn.com, PAREPARE - Arema FC gagal membawa pulang kemenangan dari markas PSM Makassar pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9) sore, Singo Edan harus puas bermain imbang 3-3 setelah sempat unggul dua gol.

Arema FC mencetak tiga gol melalui Gabriel Silva Costa, Gustavo Franca, dan Careca. Namun, keunggulan 3-1 tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir.

PSM Makassar bangkit melalui dua gol Luka Cumic. Gol keduanya yang tercipta pada masa injury time memupus kemenangan Arema FC.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menilai hasil tersebut tidak lepas dari kesalahan timnya sendiri. Menurutnya, para pemain sebenarnya telah menjalankan rencana pertandingan yang disiapkan sebelumnya.

Namun, kelengahan membuat Arema FC kehilangan keunggulan dua gol.

“Tentu ini laga yang sulit. Kita tahu laga tandang selalu sulit. Kita harus kecolongan dan membiarkan laga berakhir imbang lewat sebuah pertarungan serta rencana taktik yang sebenarnya sudah berjalan,” kata Marcos Santos dikutip dari laman ileague.id, Senin (14/9).

Pelatih asal Brasil itu juga memberikan apresiasi kepada PSM yang tampil pantang menyerah di hadapan pendukungnya.