Bukan Bertahan, Ini Alasan Bernardo Tavares Pasang Risto Mitrevski di Tengah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya tidak hanya mengandalkan gol Alex Martins saat mengalahkan PSIM Yogyakarta 1-0 pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Di balik kemenangan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) malam, pelatih Bernardo Tavares melakukan sejumlah perubahan taktik untuk menjaga keseimbangan permainan Bajul Ijo.

Salah satu keputusan yang menarik perhatian ialah menempatkan Risto Mitrevski sebagai gelandang bertahan.

Sementara itu, Walber Motta dimainkan sebagai duet Yuran Fernandes di jantung pertahanan Persebaya.

Tavares menjelaskan keputusan tersebut merupakan bagian dari strateginya menghadapi karakter permainan PSIM. Menurut pelatih asal Portugal itu, memainkan Risto sebagai gelandang bertahan bukan berarti Persebaya memilih pendekatan defensif.

"Musim lalu saya juga sempat menempatkan Risto di posisi itu pada beberapa pertandingan. Kami tahu posisinya, dan fakta bahwa Risto bermain sebagai gelandang bertahan bukan berarti kami bermain defensif," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Senin (14/9).

Justru, skema tersebut digunakan untuk menciptakan keseimbangan sekaligus memberikan keleluasaan kepada bek sayap untuk lebih aktif membantu serangan.

"Ini justru memberikan keseimbangan dan membiarkan bek sayap kami seperti Jefferson untuk lebih aktif naik membantu serangan di sisi depan, serta menempatkan lebih banyak pemain di dekat kotak penalti lawan. Jadi, itubukan strategi bertahan, melainkan soal keseimbangan tim," bebernya.