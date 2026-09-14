Tavares Sebut Persebaya Banyak Peluang, Minim Tembakan ke Gawang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernado Tavares menyoroti minimnya tembakan ke gawang, saat memenangkan laga melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9) malam.

Tavares mengatakan kedua tim bermain baik dalam pekan kedua BRI Super League 2026/2027. Namun, anak asuhnya memiliki lebih banyak peluang dalam pertandingan tersebut.

“Saya rasa kami menciptakan lebih banyak peluang, umpan silang, dan kesempatan untuk melepaskan tembakan. Terkadang kami tidak melakukan tembakan,” kata Tavares di GBT.

Pelatih asal Portugal tersebut memuji permainan tim Bajol Ijo yang berani menekan PSIM dari menit awal. Meskipun masih kesulitan untuk mengonversikannya menjadi gol.

“Kami memiliki umpan silang yang bagus, namun tidak ada yang menuntaskannya menjadi gol, baik di babak pertama maupun babak kedua. Kami juga mendapatkan lebih banyak sepak pojok,” jelasnya.

Oleh karena itu, Tavares memberikan apresiasi atas kemenangan perdana dalam kompetisi BRI Super League 2026/2027. Namun, tetap harus memperbaiki beberapa pola permainan.

“Saya rasa ini adalah pertandingan yang positif. Tentu saja, selalu ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, namun, tiga poin adalah hal yang paling penting dalam pertandingan ini,” ujarnya.

“Jangan lupa, musim lalu Persebaya kalah 1-0 di sini saat melawan mereka. Jadi, hasil ini sangat bagus, saya sangat senang dengan sikap para pemain kami,” pungkasnya.