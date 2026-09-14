6 Poin dari Dua Laga, Madura United Dapat Pesan Penting dari Achsanul Qosasi

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC menjadi salah satu dari tiga tim yang berhasil menyapu bersih dua laga awal BRI Super League 2026/27 dengan kemenangan.

Laskar Sape Kerrab mengoleksi enam poin bersama Bali United FC dan Persija Jakarta.

Madura United mengawali kompetisi dengan mengalahkan Persijap Jepara 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9).

Pasukan Jose Gomes kemudian melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas PSS Sleman.

Madura United menang 3-1 atas PSS di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9). Start sempurna tersebut tidak hanya ditandai dengan raihan enam poin.

Penyerang asing Dimitar Mitkov juga tampil tajam dengan mencetak brace dalam dua pertandingan beruntun sekaligus memimpin daftar top skor sementara.

Presiden Madura United Achsanul Qosasi mengaku terkesan dengan performa Hugo Gomes dan kolega.

Menurut dia, Madura United menunjukkan ketajaman di lini depan sekaligus solid dalam bertahan.