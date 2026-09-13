Persela Lamongan Menang 2-0 atas Persis Solo, Laga Kandang Perdana Berakhir Manis

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan mengawali perjalanan di Pegadaian Championship 2026/2027 dengan hasil positif. Laskar Joko Tingkir mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-0 pada laga di Stadion Surajaya, Minggu (13/9).

Persela dan Persis langsung bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Kedua tim bergantian membangun serangan sehingga pertandingan berlangsung ketat.

Sejumlah peluang juga tercipta di depan gawang masing-masing tim. Persela akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-33 melalui Hambali Tholib.

Gelandang Persela itu melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Bola sempat membentur pemain belakang Persis sehingga arah si kulit bundar berubah dan mengecoh penjaga gawang.

Gol tersebut membuat Persela makin percaya diri.

Persis mencoba meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Namun, Persela justru mampu menggandakan keunggulan menjelang babak pertama berakhir.

Risqi Utomo alias Boski mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45. Gol tersebut berawal dari kerja sama satu-dua Boski dengan penyerang asing Persela, Souza.

Menerima umpan dari Souza, Boski melepaskan tendangan keras kaki kanan ke sudut gawang. Penjaga gawang Persis tak mampu menjangkau bola tersebut. Persela pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.