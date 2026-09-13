Persebaya Tumbangkan PSIM 1-0 di Kandang, Laga Diwarnai Kartu Merah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya berhasil mengamankan tiga poin saat melawan PSIM Yogyakarta dalam pertandingan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9).

Tim asuhan Bernado Tavares terlihat kesusahan ketika pertandingan baru memasuki babak pertama. Sejumlah umpan lambung Rivera masih dibaca oleh para pemain PSIM.

Persebaya sempat mengubah pola serangannya dengan menusuk melalui sayap kiri. Akan tetapi, mereka tetap kesulitan untuk masuk sampai ke kotak penalti PSIM.

Di sisi lain, PSIM yang diperkuat Ze Valente juga beberapa kali menekan lini pertahanan Tim Bajul Ijo. Hal itu membuat babak pertama pertandingan tersebut berakhir tanpa gol.

Setelah turun minum, Persebaya memasukkan Alex Martin untuk menggantikan Yann Kevin Mabella, dan Toni Firmansyah guna mengisi posisi Rachmat Irianto.

Kedua tim masih secara bergantian melancarkan serangan dalam pertandingan babak kedua. Jalannya laga mulai berubah setelah Adrian Purzycki menerima kartu merah di menit 50.

PSIM terus berusaha menyerang pertahanan Persebaya meski bermain dengan 10 orang. Duet Ze Valente dengan Savio Sheva masih beberapa kali menembak ke gawang.

Persebaya yang berburu kemenangan perdananya, mulai memasukkan Saddil Ramdani dan Gledson Paixao guna menggantikan Ramadhan Sananta serta Risto Mitrevski.